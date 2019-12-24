В Дрокии машина врезалась в столб: водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии

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Авария произошла минувшей ночью в селе Кетросу Дрокиевского района. Машина врезалась в столб, в результате чего пострадал водитель. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По данным местной полиции, водитель автомобиля марки Nissan Qashqai не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и врезалась в столб. Мужчина был доставлен в больницу Дрокиевского района. Машина получила серьёзные технические повреждения, передаёт deschide.md.

Все обстоятельства ДТП выясняются.