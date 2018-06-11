В Дрокии из-за короткого замыкания полностью сгорел магазин (ВИДЕО, ФОТО)

Инцидент произошел вчера в магазине “Elite”. Пострадавших нет, однако владелицу объекта случившееся просто шокировало.

Пожар произошел из-за короткого замыкания, однако большое количество легко воспламеняемых товаров – похоронных венков, духов, пластмассовых ведер и многих других – привело к тому, что огонь быстро распространился. Владелица находилась внутри здания и пыталась спасти хоть какое-то имущество. Ее пришлось вызволять из здания пожарным.

К слову, пожарным не сразу удалось потушить возгорание. Как пишет buzz.md, на место происшествия приехали две пожарные машины, но без воды. Через несколько минут прибыла и третья машина, однако уже было слишком поздно – огонь уничтожил весь магазин.

Обстоятельства случившегося выясняются.