В Дрокии из-за короткого замыкания полностью сгорел магазин (ВИДЕО, ФОТО)

В Дрокии из-за короткого замыкания полностью сгорел магазин (ВИДЕО, ФОТО)

Инцидент произошел вчера в магазине “Elite”. Пострадавших нет, однако владелицу объекта случившееся просто шокировало. 

Пожар произошел из-за короткого замыкания, однако большое количество легко воспламеняемых товаров – похоронных венков, духов, пластмассовых ведер и многих других – привело к тому, что огонь быстро распространился. Владелица находилась внутри здания и пыталась спасти хоть какое-то имущество. Ее пришлось вызволять из здания пожарным.

К слову, пожарным не сразу удалось потушить возгорание. Как пишет buzz.md, на место происшествия приехали две пожарные машины, но без воды. Через несколько минут прибыла и третья машина, однако уже было слишком поздно – огонь уничтожил весь магазин.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md