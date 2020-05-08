В Дрокии двое полицейских попались на вымогательстве взятки

В Дрокии двое полицейских попались на вымогательстве взятки

В антикоррупционную прокуратуру передано уголовное дело по обвинению двух должностных лиц за извлечение выгоды из влияния.

Согласно имеющейся информации, двое полицейских из Дрокии вымогали 2 000 леев у гражданина, чтобы тот мог избежать ответственности за нарушение.

По данному факту, пишет provincial.md, возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит штраф в размере от 3 000 до 4 000 условных единиц или тюремное заключение на срок от 2 до 6 лет.

На данный момент следователи устанавливают причастность задержанных к другим правонарушениям.

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