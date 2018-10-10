В Дрокии бесследно пропал подросток: парень вышел из дома месяц назад и не вернулся

В комментарии для Pro TV представители правоохранительных органов в Дрокии заявили, что занимаются этим делом. По их словам, ранее парень уходил из дома, но через несколько дней возвращался. Полицейские также отметили, что молодой человек заходит в соцсети, но отследить его нахождение они пока не могут.