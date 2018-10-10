В Дрокии бесследно пропал подросток: парень вышел из дома месяц назад и не вернулся

В Дрокии бесследно пропал подросток: парень вышел из дома месяц назад и не вернулся

Жительница села Никорень Дрокиевского района просит помощи в поисках своего 16-летнего сына. 

По словам женщины, 10 сентября юноша собрал рюкзак, взял деньги и две пары туфель и вышел из дома. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Родные сразу же обратились в полицию, однако парня до сих пор не нашли.

В комментарии для Pro TV представители правоохранительных органов в Дрокии заявили, что занимаются этим делом. По их словам, ранее парень уходил из дома, но через несколько дней возвращался. Полицейские также отметили, что молодой человек заходит в соцсети, но отследить его нахождение они пока не могут.

 

 

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