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В Дрокии 17-летний подросток устроил резню в ночном клубе

В Дрокии 17-летний подросток устроил резню в ночном клубе

Инцидент произошел вечером 5 января.

Компания молодых людей проводила время в ночном клубе. В какой-то момент между нетрезвыми уже отдыхающими произошла ссора, в ходе которой несовершеннолетний схватил нож и нанес им множество ударов окружающим его людям, сообщает drochia.tv.

По словам замглавы районной больницы Дрокии Петру Могоряну, один из пострадавших получил удар ножом в живот и был срочно прооперирован, его состояние оценивается как удовлетворительное. Еще у одного из госпитализированных – раны на руках. Позже в больницу обратились еще два человека, пострадавшие в ходе конфликта.

В отношении несовершеннолетнего было заведено уголовное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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