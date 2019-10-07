Молдаванина подозревают в убийстве несовершеннолетней

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В Константиновке Донецкой области полицейские задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девушки. Им оказался ранее судимый гражданин Молдовы.

Как пишет unn.com.ua, 15 сентября в полицию обратилась жительница Константиновки с заявлением об исчезновении дочери. По данному факту было открыто уголовное производство. Долгое время работники полиции вместе с жителями искали девочку. Во время следственных и розыскных мероприятий оперативники установили обстоятельства исчезновения ребёнка и вышли на след убийцы.

В день исчезновения девушка доехала на такси до центра города, где познакомилась со своим убийцей. 39-летний мужчина угостил её, заманил к водоёму и нанёс несколько ударов ножом в шею, пишет источник. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело девушки в камышах в воде и прикрыл ветками.

Вскоре полиция задержала гражданина Молдовы, ранее судимого за разбойное нападение. Вещественные доказательства было изъяты, а тело потерпевшей направлено на экспертизу.

За умышленное убийство нашему соотечественнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.