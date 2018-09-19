В Дондюшанском районе целая семья отравилась ртутью, попавшей в еду (ВИДЕО)

В Дондюшанском районе целая семья отравилась ртутью, попавшей в еду (ВИДЕО)

Опасный инцидент произошел на днях в одном из домов в селе Хородиште.

В то время как хозяйка дома готовила еду, один из ее сыновей играл с ртутным термометром и уронил его в сковороду, где находилась еда. Отец семейства извлек термометр, не заметив, что тот разбился.

Вытекшая ртуть растворилась в еде, которую впоследствии употребила вся семья. На следующий день пострадавшие обратились за помощью к врачам, пишет canal3.md.

На данный момент жизням как родителей, так и их сыновей, которым 18 и 20 лет, ничего не угрожает.

 

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