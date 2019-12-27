В Дондюшанах мужчина зарезал своего товарища по застолью

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49-летнего нападавшего арестовали после того, как он пырнул ножом приятеля. Инцидент произошёл сегодня ранним утром в селе Корбу Дондюшанского района.

Мужчина со своим другом отправились в гости к односельчанину. Всю ночь они распивали алкоголь, а под утро между ними возник спор, переросший в драку. В результате один из гостей взял кухонный нож и ударил приятеля в грудь, пишет deschide.md.

Пострадавший скончался на месте до прибытия “скорой”. Нападавшего задержали на 72 часа.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагического инцидента выясняются.