В Дондюшанах мужчина до смерти избил своего пожилого собутыльника

В Дондюшанах мужчина до смерти избил своего пожилого собутыльника

29-летний житель Дондюшанского района подозревается в том, что до смерти избил своего 62-летнего сельчанина. Инцидент произошел вчера днем после того, как двое встретились и вместе распивали спиртное. 

Внезапно между собутыльниками возник конфликт, который перерос в драку. Правоохранители предполагают, что нападавший несколько раз ударил по голове пожилого мужчину, а в результате полученных травм последний скончался.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Обстоятельства выясняются, пишет tv8.md.

 

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