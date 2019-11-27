В доме жительницы Слободзеи пропали деньги: правоохранители «раскололи» вора

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У женщины, проживающей в общежитии по улице Комсомольской, пропали 200 рублей. Деньги исчезли из дамской сумочки, которая находилась в её комнате.

По данным mvdpmr.org, под подозрение попал 17-летний сосед, который недавно поселился в комнате напротив. Ему и заявила свою претензию 53-летняя потерпевшая. Однако парень всё отрицал. На следующий день она обратилась в милицию.

Правоохранителей обмануть не удалось. Юноша признался, что совершил кражу, пока соседка готовила еду на общей кухне. Дверь в комнату женщина оставила открытой. Похищенные деньги парень успел потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.