В доме жителя Страшен, подозреваемого в краже, полиция нашла коноплю (ФОТО, ВИДЕО)

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31 октября сотрудники ИП Страшены провели обыски в доме 50-летнего жителя села Сирець Страшенского района, подозреваемого в совершении ограбления.

В результате обысков полиция обнаружила и изъяла предметы, использованные для совершения преступления, а также 350-400 г сушёной конопли и две бутылки, предназначенные для употребления наркотических средств. На “чёрном” рынке стоимость изъятого составляет 15 000 леев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.