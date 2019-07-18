В доме жителя столицы обнаружили и изъяли марихуану на 200 000 леев (ВИДЕО)

В доме жителя столицы обнаружили и изъяли марихуану на 200 000 леев (ВИДЕО)

В рамках операции “МАК-2019” сотрудники полиции сектора Чеканы в течение двух месяцев следили за незаконной деятельностью жителя столицы. Впоследствии в доме мужчины был проведён санкционированный обыск, в результате которого была обнаружена ёмкость с марихуаной весом около 1 кг. Предполагаемая прибыль от продажи наркотического вещества  составила бы 200 000 леев.

Найденные вещества были изъяты и отправлены на экспертизу. Стоит отметить, что данного гражданина ранее судили за аналогичные преступления.

В настоящее время мужчину привлекли к ответственности за незаконный оборот наркотиков, этноботанических средств или их аналогов. В соответствии с действующим законодательством нарушителю грозит лишение свободы на срок от 1 до 6 лет.

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