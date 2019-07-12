В доме жителя Новых Анен нашли 135 цветков мака (ФОТО, ВИДЕО)

В доме жителя Новых Анен нашли 135 цветков мака (ФОТО, ВИДЕО)

Столичная полиция продолжает проводить операцию “МАК-2019”, направленную на обнаружение и уничтожение наркосодержащих растений, а также выявление лиц, которые их незаконно выращивают.

Так, сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность 58-летнего жителя Новоаненского района, который выращивал мак. Правоохранители провели санкционированный обыск в доме мужчины и обнаружили 135 цветков мака.

Растения были изъяты и отправлены на экспертизу. В зависимости от её результатов мужчине назначат наказание в соответствии с действующим законодательством.

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