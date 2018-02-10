В доме на Буюканах нашли повешенным молодого человека

Страшную находку обнаружили в многоэтажке на столичной улице Алба-Юлия.

Труп 31-летнего мужчины застали двое его приятелей, которые пришли к нему в гости. По их словам, дверь в помещение была полуоткрытой.

Возле трупа оказалась записка. Представители правоохранительных органов рассказали, что мужчина был женат и недавно снял эту квартиру из-за проблем в семье.

Труп мужчина направлен на медицинско-судебную экспертизу. Обстоятельства происшествия расследуются, пишет www.publika.md.