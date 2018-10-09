В домах и офисах адвоката Филата и декана юрфака госуниверситета проходят обыски по делу о коррупции

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры на данный момент проводят обыски в домах и офисах адвоката бывшего премьер-министра Влада Филата Виорела Берлибы и декана юридического факультет Молдавского государственного университета Серджиу Брынза.

Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Антикоррупционной прокуратуры Анастасией Михалческу, пишет realitatea.md. Согласно полученным данным, оба проходят по делу о коррупции.

Стоит отметить, что Сергей Брынза является доктором наук и занимает должность декана юридического факультета Молдавского государственного университета с марта текущего года. Виорел Берлиба также является доктором наук, ранее работал в Министерстве внутренних дел. Сейчас он работает в одном из адвокатских бюро.