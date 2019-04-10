В домах 17 подозреваемых в торговле наркотиками прошли обыски. Что обнаружили правоохранители (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранители задержали 10 человек в результате нескольких обысков, проведённых в северных районах республики в марте этого года. Задержанные проходят по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах.

Обыски были проведены в домах и транспортных средствах 8 подозреваемых. Сотрудники полиции изъяли наркотики, незаконно хранимое оружие и боеприпасы, электронные весы и другие предметы, представляющие интерес для уголовного дела.

В рамках того же уголовного дела 5 апреля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах ещё 9 человек. На местах также были обнаружены и изъяты наркотики, деньги, мобильные телефоны, SIM-карты и другие предметы. В результате, в отношении двух лиц был применён превентивный арест на 30 суток.

В случае обвинительного приговора задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.