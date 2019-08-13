В Долине роз сегодня начинают тестировать возрожденный фонтан

В Долине роз сегодня начинают тестировать возрожденный фонтан

Работы по тестированию фонтана в парке “Долина роз”, расположенном в секторе Ботаника, начинаются сегодня, 13 августа. По оценкам властей, он может быть сдан в эксплуатацию в конце этой недели или в начале следующей. Таким образом, отдыхающие смогут прогуливаться между струями воды, бьющими синхронно с музыкой и декоративным освещением.

 

Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов рассказал IPN, что работы по благоустройству прилегающей к фонтану территории вышли на финишную прямую. Сегодня предстоит завершить работы на детской площадке. Также будет завершена установка уличной мебели.

Проект реконструкции участка вокруг артезианского фонтана предусматривает реконструкцию близлежащих зелёных зон и прилегающей территории, ремонт подъездных путей к фонтану, а также создание специальной инфраструктуры для детских колясок и людей, передвигающихся в инвалидном кресле. Стоит отметить, что инициатива возрождения фонтана на Ботанике принадлежала “Молодой гвардии” и фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева.

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