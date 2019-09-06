В Днестровске при пожаре в гараже погиб мужчина

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Пожар вспыхнул в гаражно-эксплуатационном кооперативе на улице Котовского. В ходе ликвидации возгорания внутри помещения спасатели обнаружили полностью обгоревшее тело мужчины.

Как сообщает mvdpmr.org, сотрудники милиции установили личность погибшего – 39-летнего жителя города. Как выяснилось, мужчина нигде не работал, периодически выпивал. Он часто проводил время в гараже. Из дома ушёл накануне вечером, наутро планировал вместе с приятелем отправиться на рыбалку.

На полную ликвидацию пожара площадью 24 кв.м. огнеборцам понадобилось около часа. Предварительная причина ЧП – непотушенная сигарета. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе разбирательства.