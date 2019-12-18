В Днестровске подросток-рецидивист попался на угонах авто (ФОТО)

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Утром 17 декабря житель г. Днестровск вышел во двор и обнаружил свою машину повреждённой. Переднее стекло ВАЗ-2106 было разбито, помято переднее крыло и корпус фары.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что злоумышленник пытался угнать транспорт, однако путь ему преградило дерево. Ещё одни “Жигули” с разбитым передним стеклом обнаружили в соседнем дворе.

Сотрудники уголовного розыска в тот же день задержали угонщика, пишет mvdpmr.org. Им оказался 15-летний ранее судимый житель села Незавертайловка. Как пояснил молодой человек, около двух часов ночи он возвращался домой от приятеля. В одном из дворов он заметил припаркованный ВАЗ, камнем разбил стекло и поехал вперёд, но наткнулся на дерево. Машина заглохла, а он отправился дальше. В соседнем дворе ему на глаза попался другой автомобиль, но завести его не удалось.

В ходе дальнейшего разбирательства была установлена причастность задержанного к поджогу, совершённому ночью 6 декабря. Как выяснилось, тогда подросток тоже не смог завести “Москвич”. Чтобы уничтожить улики, он облил сиденья бензином и поджёг машину.

Обстоятельства инцидента выясняются. За противоправные действия молодой человек понесёт наказание.