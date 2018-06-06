В Днестровске пьяный водитель пассажирского автобуса выехал в очередной рейс

В Днестровске пьяный водитель пассажирского автобуса выехал в очередной рейс

К счастью, аварии удалось избежать и пассажиры безответственного водителя не пострадали.

Как сообщает пресс-служба Приднестровья, стражи порядка остановили автобус марки Mercedes с пассажирами для проверки документов. От пожилого водителя маршрутки исходил запах алкоголя. Мужчина был отстранён от управления и препровождён для медицинского освидетельствования в городскую больницу. Специальный тест подтвердил: гражданин за рулём был нетрезв.

При изучении путевого листа стражи порядка выяснили, что маршрутчику «дали добро» и внесли  записи в графу, заполняемую  медработником,  два диспетчера службы такси, чей офис расположен по соседству. Врач лечебного учреждения, предрейсовый осмотр не проводил.

По выявленным фактам противоправной деятельности граждан проводится разбирательство. Водитель маршрутки будет привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Его коллегам, сфальсифицировавшим сведения в путевом листе, и медработнику, не выполнившему свои обязанности, возможно, придётся понести уголовную ответственность.

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