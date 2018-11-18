В Днестровске первоклассник был сбит иномаркой на зебре (ФОТО)

Авария произошла днём 16 ноября недалеко от средней школы № 2 в Днестровске. 36-летний водитель Mercedes сбил первоклассника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

6-летнего ребёнка доставили в скорую помощь, где диагностировали травмы головы и брюшной полости. Пострадавший был переведён в Республиканский центр матери и ребёнка.

По словам водителя, когда он подъехал к переходу, ребёнок не планировал переходить дорогу, однако в последний момент передумал и, как следствие, попал под колёса.

Обстоятельства инцидента выясняются, пишет mvdpmr.org.