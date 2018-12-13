В Днестровске мужчина попал в больницу после падения с высоты

В Днестровске мужчина попал в больницу после падения с высоты

23-летний житель Днестровска был доставлен в реанимационное отделение Днестровской городской больницы в состоянии травматического шока. На теле пострадавшего врачи зафиксировали множественные телесные повреждения.

Как оказалось, 11 декабря мужчина подъехал к проходной ЗАО «Молдавская ГРЭС», перелез через забор и проник на предприятие, после чего забрался на крышу одного из рабочих помещений, пишет mvdpmr.org. Охранники предприятия обнаружили на крыше вещи мужчины, а самого гражданина нашли лежащим на асфальте. По всей видимости, мужчина упал с 12-метровой постройки.

По предварительной информации, мужчина находился под воздействием наркотиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md