В Днестровске 5-летний ребёнок попал в больницу после того, как влетел на самокате в машину (ФОТО)

Мальчик был госпитализирован в хирургическое отделение с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами лица и конечностей.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, авария произошла на улице Строителей. Ребёнок, катаясь на самокате, выехал на проезжую часть и врезался в левое крыло автомобиля BMW. В тот момент 22-летний водитель только начинал движение, скорость была невысокой, поэтому и удалось избежать трагедии. Родители, находясь в 10 метрах от ребёнка, не успели предотвратить столкновения. Степень вины каждого из участников ДТП будет установлена в ходе проверки.

В связи с происшествием сотрудники Госавтоинспекции призывают автовладельцев быть предельно внимательными на дорогах. С наступлением летних каникул гораздо чаще можно встретить детей, играющих у проезжей части или катающихся по дороге. А родителей настоятельно просят как можно чаще напоминать детям о жизненно важной необходимости соблюдения ПДД.