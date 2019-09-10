В Днестре у Дубоссарской ГЭС обнаружена сальмонелла

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В районе плотины Дубоссарской ГЭС при лабораторном исследовании речной воды выявлена сальмонелла энтеритидис, которая является возбудителем острого кишечного заболевания – сальмонеллеза. Об этом сообщил главный врач Дубоссарского центра гигиены и эпидемиологии Валерий Пышнограев.

Эпидемиологи рекомендовали гражданам воздержаться от купания на пляже в этом районе, пишет novostipmr.com

– В случае возникновения после купания признаков заболевания кишечной инфекцией следует незамедлительно обращаться в медицинское учреждение для обследования и лечения, – отметил Пышнограев.