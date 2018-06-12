В Днестре обнаружен холерный вибрион

Он может вызвать острые желудочно-кишечные инфекции.

В связи с этим Кишинёвский муниципальный Центр общественного здоровья настоятельно рекомендует избегать купания в реке, пишет tv8.md. По словам заведующей отделом муниципального ЦОЗ Ларисы Апостоловой, бактерия NON 01 не вызывает холеру, но может спровоцировать острые желудочно-кишечные инфекции, если загрязненная вода попадет в полость рта или нос. Поэтому купание запрещено, особенно детям, которые глотают воду во время заплыва.

Специалист также отметила, что тем, кто игнорирует предупреждения, настоятельно рекомендуется принимать душ сразу после купания, чтобы сократить риск заболевания. Важно знать, что симптомы инфекции включают: тошноту, рвоту и диарею.