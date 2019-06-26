В Днестре и пяти столичных озёрах обнаружены опасные бактерии

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В реке Днестр и ещё в 5 озёрах Кишинёва были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и другие микроорганизмы, которые могут вызывать острые диарейные и кожные заболевания.

По словам специалистов, пишет trm.md, речь идёт об озере “Ватра”, а также водоёмах парка “Рышкань”, “Валя Морилор”, “Валя Трандафирилор” и “Ла Извор”.

Врачи предупреждают граждан о том, что, купаясь в этих озёрах, можно заразиться гепатитом А, менингитом, а также “подхватить” различные кожные и острые диарейные заболевания. Рыба в этих водоёмах также может быть заражена, поэтому употреблять её в пищу не рекомендуется.