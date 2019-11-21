В Дезгинже трактор перевернулся с дамбы в озеро: водитель госпитализирован

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Дезгинжа. Там трактор перевернулся с дамбы прямо в местное озеро. Инцидент произошел накануне поздно вечером.

За рулем трактора марки МТЗ-82 находился 50-летний житель Дезгинжи. В темное время суток водитель не справился с управлением, в результате чего техника опрокинулась с дамбы прямо в озеро, передаёт gagauzinfo.md.

“Скорая” госпитализировала пострадавшего водителя трактора в больницу Комрата. Мужчина получил переломы ребер, ушибы и травму головы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.