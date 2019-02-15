В детсаду гагаузского села Чишмикиой зафиксирована вспышка ветрянки

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В селе Чишмикиой произошла вспышка ветрянки в сельском детском саду. Эту информацию новостному порталу Gagauzinfo.MD подтвердила начальник Главного управления образования Гагаузии Софья Торлак.



По ее словам, первый случай заболевания был выявлен 16 января. Предположительно, переносчиком вируса стал ребенок, который вместе с родителями провел январские праздники за пределами автономии, пишет источник.

– Был принят ряд превентивных мер. Отменен централизованный подвоз детей, проводится дополнительная санитарная обработка помещений в детском саду. Во время прогулок на свежем воздухе группы выходят и заходят через разные выходы. Не проводятся общие мероприятия. Тем не менее, число заболевших детей увеличилось до 18, – пояснила Торлак.

Портал сообщает, что само дошкольное учреждение в селе Чишмикиой пока продолжает работу.