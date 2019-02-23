В День защитника Отечества Додон наградил группу военных (ВИДЕО, ФОТО)

В День защитника Отечества Додон наградил группу военных (ВИДЕО, ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню ветеранов Вооруженных сил и органов правопорядка, организованном по инициативе Союза офицеров Молдовы в Национальной филармонии «Сергей Лункевич».

Глава государства поздравил наших военных с праздником, поблагодарил их за патриотизм и преданность народу и стране, за то, что с честью отдают долг Родине.

⁃ Они настоящие мужчины, которые, как я твердо убежден, в любой момент отзовутся на призыв Отечества. Призвал молодое поколение брать пример с этих людей и вырабатывать в себе такие же качества, – отметил он.

За безупречное исполнение служебного долга, вклад в обеспечение правопорядка и заслуги в военно-патриотическом воспитании молодого поколения глава государства вручил группе офицеров почетные дипломы Президента Республики Молдова и медали Союза офицеров.

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