В день выборов сотрудники Агентства госуслуг будут выдавать гражданам справки и удостоверения личности

20 мая будет рабочим днем для сотрудников подразделений, ответственных за документирование населения. Сотрудники Агентства государственных услуг (АГУ) будут выдавать справки и удостоверения личности с 7.00 до 21.00, сообщает Молдпрес.

По данным АГУ, граждане будут обслуживаться территориальному принципу. Граждане Республики Молдова, обладающие правом голоса и проживающие на Буюканах, будут обслуживаться Столичным многофункциональным центром №1, расположенным по ул. М.Витязул, который работает в тестовом режиме. Удостоверения личности будут выдаваться бесплатно и без дополнительных документов, при условии, что все данные есть в Государственном реестре населения, отмечает источник.

Граждане, проживающие в муниципиях Кишинев и Бельцы, которые подали заявления на оформление удостоверений личности в период с 20.04.2018 по 17.05.2018 года включительно, смогут получить свои удостоверения личности 20 мая. За дополнительной информацией можно обратиться в колл-центр АГУ по номеру 14-909 или по номерам телефонов служб документирования населения в Кишиневе и Бельцах.

Напомним, в воскресенье, 20 мая, новые выборы примаров состоятся в семи населенных пунктах страны. Это муниципии Кишинев и Бельцы, коммуна Леушень и село Немцень (Хынчешть), село Воловица (Сорока), коммуна Жора де Мижлок (Оргеев) и коммуна Пырлица (Унгены).