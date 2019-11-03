В день выборов паспортные столы работают в особом режиме

0

В воскресенье, 3 ноября, многофункциональные центры и службы выдачи удостоверяющих личность документов Агентства государственных услуг (АГУ) работают по специальному графику. Они будут открыты с 7:00 до 21:00. Сотрудники агентства будут выдавать временные удостоверения личности и готовые паспорта.

Граждане будут обслуживаться по территориальному принципу, в соответствии с регистрацией по месту жительства или временного проживания, пишет realitatea.md.

Заявителям не требуется предъявлять документы о гражданском состоянии, если в персональных данных не было изменений со времени выдачи последнего документа, удостоверяющего личность, или если информация о персональных данных и их изменении внесена в Государственный реестр населения.

Так, с 29 октября по 3 ноября включительно территориальные подразделения АГУ будут бесплатно выдавать временное удостоверение личности по заявлению граждан РМ, у которых нет документа, удостоверяющего личность, или у которых удостоверение личности является недействительным.

Дополнительную информацию можно запросить по контактным телефонам call-центра 14-909 или (+373) 22-25-70-70, а также на сайте www.asp.gov.md.