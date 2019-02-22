В день выборов на каждом избирательном участке будут находиться по 2 полицейских

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Более 8000 полицейских будут обеспечивать общественный порядок в день выборов 24 февраля. Об этом в рамках пресс-конференции рассказало руководство Генерального инспектората полиции.

По словам главы Национального инспектората патрулирования Марина Максиана, порядка 4000 сотрудников правоохранительных органов будут находиться на избирательных участках – по два полицейских на каждом, а также на прилегающих к участкам территориям. Еще около 3000 будут обеспечивать общественный порядок в целом и реагировать на обращения граждан. Остальные будут задействованы в разрешении чрезвычайных ситуаций, если таковые произойдут.

Полиция призывает граждан в случае обнаружения ими любого нарушения в день выборов, звонить по единому номеру 112, обращаться в ближайший полицейский участок или к членам избирательного бюро.