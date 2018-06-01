В день выборов будет запущена “горячая линия”, на которую граждане смогут сообщить о нарушениях

Позвонив по номеру (022) 85-58-53, любой гражданин республики может сообщить о нарушениях, с которыми он столкнулся во время голосования, о случаях ущемления своих прав избирателя, о неизвестных людях, которые неожиданно оказались прописанными в чужой квартире, а также о других проблемах.

“Горячая линия” будет работать по инициативе Партии социалистов во втором туре выборов, который, напомним, состоится в это воскресенье, 3 июня. Квалифицированные специалисты, в том числе юристы, проконсультируют обратившихся граждан и помогут в решении возникших проблем.

Отметим, что “горячая линия” была запущена ПСРМ и в первом туре голосования.