В день выборов более 3,5 тысяч граждан получили документы, удостоверяющие личности

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В день проведения парламентских выборов, 24 февраля, Агентство государственных услуг выдало гражданам, обладающим правом голоса, свыше 3 550 документов, удостоверяющих личность, которые необходимы для участия в выборах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, около 1 900 граждан получили временные удостоверения личности, а 1 670 человек получили уже изготовленные удостоверения личности. Временные удостоверения личности выдавались бесплатно, в момент обращения граждан, не обладающих действительными удостоверениями личности, либо взамен на утерянные, украденные или поврежденные документы. Большинство обращений – 280, было зарегистрировано в Службах выдачи удостоверяющих личность документов в муниципии Кишинёв.

В период с 24 января по 21 февраля 2019 года Агентство госуслуг обеспечило изготовление удостоверений личности в сжатые сроки, независимо от запрашиваемой услуги или оплаченного тарифа. Граждане, которые подали заявления о выдаче удостоверения личности в этот период времени, смогли получить документ вплоть до 24 февраля 2019 года включительно, чтобы осуществить свое право голоса.

За неделю до выборов, службы выдачи удостоверяющих личность документов оформили 1 736 временных удостоверений личности и обеспечили выдачу удостоверений личности 16 283 гражданам.