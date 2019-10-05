В День вина участников и гостей праздника просят следить за чистотой

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Столичная примэрия доводит до сведения экономических агентов, участников праздника по случаю Национального дня вина, что по периметру ПВНС, а также на улицах, прилегающих к площади, будут находиться контейнеры для сбора мусора.

Таким образом, в субботу и воскресенье, в распоряжении экономических агентов будут находится 21 контейнер для утилизации отходов. Они будут расположены по следующим адресам:

ул. А. Пушкина, пересечение с бул. Штефан чел Маре – 8 контейнеров (по периметру ПВНС);

ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, пересечение с бул. Штефан чел Маре – 8 контейнеров (по периметру ПВНС);

ул. Колумна, 102, 104, угол с К. Тэнасе – 4 контейнера;

ул. Иерусалим, угол с бул. Григоре Виеру – 1 контейнер.

Кроме того, в течение отчётного периода уборка дворов, прилегающих к площади, а также остановок общественного транспорта, будет проводиться 3 раза в день.