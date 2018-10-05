В День учителя лучшие педагоги страны получили награды от президента (ФОТО)

В День учителя лучшие педагоги страны получили награды от президента (ФОТО)

Как уже было отмечено ранее, сегодня, согласно указу, подписанному президенту по случаю Профессионального дня работников системы образования, Игорь Додон вручил государственные награды группе педагогов за заслуги в продвижении общечеловеческих ценностей и вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса в Республике Молдова.

Глава государства искренне поздравил награжденных с их профессиональным днем, выразив уважение и благодарность за самоотдачу и самоотверженность в деле развития личности каждого ребенка. Президент пожелал преподавателям крепкого здоровья, успехов, вдохновения и отличных достижений.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md