В День Победы в Кишиневе и в Бельцах споет Валерия (ВИДЕО)

0

А 1 Мая в столице, как всегда, пройдет марш социалистов. Планами на майские праздники глава государства поделился в рамках “прямой линии” на телеканале Accent TV.

– 1 Мая будет, как и в последние 7 лет, первомайский марш социалистов. Мы его проводили все эти годы, и будем и в этом. Скорее всего, я в качестве президента тоже приму участие в этом марше, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что в День Победы, 9 Мая, в Кишиневе состоится традиционный марш. Одновременно с ним пройдет акция “Бессмертный полк”. Глава государства будет в колонне вместе со всеми гражданами. Кроме того, под патронатом президента на центральной площади состоится выставка военной техники, а вечером пройдет праздничный концерт.

– Это будет концерт под патронатом Президента РМ, и я пригласил в этом году Валерию. 9 Мая будет целых 2 концерта под эгидой президента – один в Бельцах, скорее всего, в 14:00, где будет петь Валерия, наши местные артисты и президентский оркестр. А вечером, в 19:00, концерт будет уже на центральной площади Кишинева, конечно же, с праздничным салютом, – рассказал он.