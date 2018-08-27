В День независимости в столичном роддоме на свет появились 7 детей (ВИДЕО)

В День независимости в столичном роддоме на свет появились 7 детей (ВИДЕО)

В первой столичной клинической больнице в первой половине праздничного дня на свет появились семь детей. По словам врачей, три девочки и четыре мальчика родились здоровыми и чувствуют себя хорошо.

У Марии Пырву из Каушанского района сын родился весом более четырех килограммов, передаёт publika.md. Это ее первый ребенок, и теперь 27 августа будет в её семье двойным праздником.

– По нашим расчётам, он должен был родиться в другой день. Но раз получилось так, мы этому очень рады. Будем отмечать каждый год этот двойной праздник, – сказала молодая мама.

А у Инны Филипенко на свет появилась четвертая девочка.

– В муниципальной клинической больнице №1 родились семь здоровых и красивых детей. Мамы новорождённых чувствуют себя хорошо, – сообщила врач первой клинической больницы Лилиана Спыну.

В прошлом году в День независимости Молдовы в этой больнице родились 20 детей.

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