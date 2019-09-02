В День независимости на молдавской границе было зарегистрировано около 100 тысяч пересечений

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В период с 26 августа по 1 сентября в контрольно-пропускных пунктах поток лиц составил 618 525, из которых 321 529 – в сторону въезда в Молдову. Трафик транспорта составил 131 918.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, самыми «активными» стали КПП на границе с Румынией, где было зарегистрировано 44% из всех пересечений. Самым загруженным днём был вторник, 27 августа, когда было зарегистрировано 97 436 пересечений, а трафик транспорта составил 20 847 единиц. Примечательно, что большое количество путешественников было зарегистрировано и в понедельник, 26 августа, на КПП «Леушень» – 16 690 пересечений.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 101 426 пересечений;

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 86 429 пересечений;

КПП «Скулень» – 50 336 пересечений;

КПП «Паланка» – 50 190 пересечений;

КПП «Кагул» – 46 436 пересечений;

КПП «Атаки» – 45 965 пересечений;

КПП «Джурджулешть-Галац» – 44 029 пересечений;

КПП «Тудора» – 43 434 пересечений.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 124 нарушения, в рамках которых были задокументированы 129 человек, нарушивших Закон о госгранице и Миграционный закон РМ. Были обнаружены следующие нарушения:

46 нарушений режима пересечения границы;

24 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

48 водителей проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

6 попыток незаконного провоза товаров.

Кроме этого, за отчётный период было получено 209 ориентировок, 13 из которых – по линии Интерпола, а остальные – от национальных правоохранительных органов. В течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 72 иностранным гражданам, а также 85 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 189 протоколов о нарушениях с наложением штрафов на сумму 127 025 леев.