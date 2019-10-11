В День города в центре столицы установят дополнительные урны (ФОТО)

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Столичная примэрия информирует экономических агентов о том, что в местах проведения праздничных мероприятий будут размещены дополнительные ёмкости для сбора мусора. Они будут установлены на бул. Штефан чел Маре, по периметру улиц М. Витязул-Измаил, а также в парке у Кафедрального собора.

В понедельник, 14 октября, муниципальные службы дополнительно установят 32 контейнера для отходов по следующим адресам:

ул. М. Чеботарь, пересечение с улицей М. Дософтей – 3 единицы;

бул. Штефан чел Маре, 126 – 6 единиц;

ул. Тигина, 53 – 5 единиц;

ул. Армянская, 42 – 4 единицы;

ул. В. Александри, пересечение с улицей В. Микле – 6 единиц;

ул. М. Еминеску, 56 – 4 единицы;

ул. В. Пыркэлаб, пересечение с улицей В. Микле – 4 единицы.

Также вдоль бульвара Штефан чел Маре, на столбах, будут развешены пластиковые пакеты для сбора бытовых отходов. По периметру ПВНС (на ул. А. Пушкина и М. Г. Бэнулеску-Бодони) для утилизации отходов будут дежурить две единицы спецтехники. МП “Autosalubritate” будет вывозить мусор 4 раза в день.