В День города пришедших на ПВНС ожидает праздничный концерт и салют

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14 октября в 20:00 примэрия приглашает жителей и гостей столицы на площадь Великого национального собрания, где будет организован праздничный концерт с участием местных и приглашённых артистов.

На сцене выступят: Муниципальный оркестр народной музыки под руководством братьев Адваховых, Зинаида Жуля, Михай Чобану, Николай Глиб, Мария Илиуц, Адриана Окишану, Вали Богян, Дойна Сулак, Игорь Кучук, Кристина Чауш, Лучия Беженарь, Татьяна Мартин, Олеся Олтяну, Оливия Кептя, Юлиан Короки, Кристи Трактор, этнофольклорный ансамбль “Плэеший”. Специальными гостями праздника станут Андра, Фуего и группа “Чокырлия”.

На главной сцене пройдут несколько музыкальных шоу различных жанров. Они начнутся в 14:30, когда на сцену выйдут молдавские художественные коллективы. В 18.00 на ПВНС начнётся тематический спектакль “Мой город Кишинёв”, в котором примут участие Юрий Садовник, Анна Черникова, Сильвия Григоре, Джета Бурлаку, группа “BRIO SONORES”, Корнелия Штефэнец, Корина Цепеш и Костя Бурлаку, симфонический оркестр Национальной филармонии под управлением дирижёра Михая Агафицэ.

Вдоль бульвара Штефана чел Маре пройдут праздничные шоу, подготовленные претурами столичных секторов, а также выставки живописи, графики, ремёсел, книг, флористики и т. д. Праздничные мероприятия завершатся грандиозным фейерверком, который запланирован на 23:00.