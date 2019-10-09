В декабре в Молдове впервые пройдет встреча спикеров в рамках «Сотрудничества между Северными и Балтийскими странами» (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики в Республике Молдова Кястутисом Кудзманасом. Стороны рассмотрели вопросы текущего состояния и перспектив молдо-литовских отношений, в том числе возможности дальнейшей интенсификации межпарламентского, торгово-экономического сотрудничества и контактов между людьми.

– Выразила благодарность за многостороннюю поддержку, оказанную Республике Молдова Литовской Республикой, и отметила продуктивная деятельность дипломатической миссии Литвы, которая вносит свой важный вклад в укрепление добрых отношений между нашими странами и народами. Обсудили также подробности проведения в декабре встречи спикеров в рамках «Сотрудничества между Северными и Балтийскими странами» (NB8), которая в этом году будет организована в Республике Молдова. Подчеркнула, что для нашей страны большая честь и ответственность принимать такую важную встречу, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.

”Nord-Baltic 8” (NB8) – это формат регионального сотрудничества, в который входят восемь государств: Литва, Латвия, Эстония, Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия и Швеция. К компетенции встречи отнесены региональные и международные актуальные вопросы. В этом году Республика Молдова впервые была выбрана в качестве страны-организатора форума спикеров стран NB8.