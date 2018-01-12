В ЦМИР открыли горячую линию для приема жалоб на работу медперсонала

Номер телефона един для всех подразделений Центра, в том числе и клиники “Эмилиан Коцага”.

Этот телефон – 022 781296 – начнет работу с 15 января и будет доступен для звонков в рабочие дни с 08.00 до 17.00. По нему пациенты смогут рассказать о проблемах, появившихся у них.

Также был утвержден новый порядок в управлении журналом жалоб в Центре матери и ребенка. Так, пациентам настоятельно рекомендуется обращаться к сотрудникам отделения, в котором они проходят обследование, и использовать этот журнал для записи всех жалоб или предложений. Помимо этого, в ЦМИР намерены провести ряд тренингов для сотрудников учреждения, цель которых – научить их правильному обращению с пациентами.

Напомним, на днях в Молдове разразился скандал. Жительница Новых Анен была вынуждена родить ребенка сама в туалете в Центре матери и ребенка, поскольку медицинский персонал отказал ей в помощи. Женщину также заставили купить лекарства, несмотря на наличие препаратов в больнице.

В ходе расследования было выявлено множество нарушений со стороны персонала больницы. Итогом стало наказание ряда сотрудников. Так, директор ЦМИР получил предупреждение, а глава отделения гинекологии Вячеслав Резняк и главная медсестра этого отделения были уволены. Наказание также ждет и аптеку, продавшую рецептурный препарат без рецепта. Помимо этого, пострадавшая обратилась с жалобой в прокуратуру.