В Ципала таксист с пассажиром 20 минут кружил по льду на озере (ВИДЕО)

Безрассудный поступок водителя запечатлел на видео один из рыбаков.

На кадрах видно, как автомобиль без определенной цели выезжает на лед и принимается кружить среди рыбаков. По словам очевидцев, опасный заезд продолжался около 20 минут, пишет protv.md.

Все это время рыбаки следили за автомобилем, затаив дыхание, опасаясь, что лед под ним в конце концов проломится, и он уйдет под воду. Некоторые пытались образумить водителя, однако безуспешно. При этом, по словам тех же очевидцев, в машине был и пассажир, а сам таксист оставил на берегу озера ребенка.

По счастью, опасный и бессмысленный заезд по льду окончился без трагических последствий. В последние дни метеорологи неоднократно предупреждали, что лед на водоемах страны находится на стадии формирования и еще весьма хрупкий. Также в Молдове продолжает действовать желтый гидрологический код в связи с ледообразованием.

Стоит отметить, что год назад произошла похожая история. Так, на озере Гидигич таксист выехал на лед, имея на борту пассажира. Впоследствии безответственный сотрудник был уволен.