В ЦИКе рассказали о важных условиях для составления списков кандидатов для местных выборов

В ЦИКе рассказали о важных условиях для составления списков кандидатов для местных выборов

Списки кандидатов для местных выборов составляются с соблюдением 40-процентной минимальной представительской квоты для обоих полов, а кандидаты располагаются в списках следующим образом: минимум четыре кандидата на каждые десять мест. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. 

Однако, в отступление от положений действующего законодательства, на всеобщих местных выборах, назначенных на 20 октября 2019 года, списки кандидатов составляются с соблюдением 40-процентной минимальной представительской квоты для обоих полов, минимум три кандидата на каждые десять мест.

Следовательно, совместно соблюдаются два следующих условия:

 1) обеспечивается квота в 40%

 2) из 10 кандидатов, включенных в список, 3 должны быть одного пола.

Центральная избирательная комиссия обращает внимание на то, что в случае несоблюдения вышеперечисленных условий, избирательный орган откажет в регистрации списков кандидатов. Кроме того, выдвижение кандидатов на должность примара и советников начинается только после образования окружных избирательных советов.

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