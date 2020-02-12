В ЦИК утвердили избирательный бюллетень для парламентских выборов в Хынчештах

В ЦИК утвердили избирательный бюллетень для парламентских выборов в Хынчештах

Центральная избирательная комиссия утвердила вчера бюллетень для голосования по новым парламентским выборам в одномандатном округе г. Хынчешты.

Избирательный совет округа №38 (Хынчешты) зарегистрировал на должность депутата Анатолие Постолаки, кандидата Либерал-демократической партии Молдовы. К настоящему моменту зарегистрированы: Ион Мереуцэ (Демократическая партия Молдовы), Штефан Гацкан (партия социалистов), Олеся Стамате (партия “Действие и солидарность”), Виталие Балински (партия “Шор”), Дорин Киртоакэ (избирательный блок UNIREA) и независимый кандидат Григоре Кобзак, пишет moldpres.md.

В Хынчештах созданы 44 избирательных участка для новых парламентских выборов, которые пройдут 15 марта. Избирательные бюро участков для голосования будут сформированы до 18 февраля.

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