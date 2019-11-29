В чём сила магнетизма?

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Арина Шарапова – о телевидении, политике и социальных проектах

Недавно по приглашению медиаклуба «Format-A3» в Кишинёв приезжала российская телеведущая Арина Шарапова, активно занимающаяся общественной деятельностью. С первых минут встречи с молдавскими зрителями журналистка обаяла зал. Она оказалась такой, как все и ожидали – энергичной и открытой, эмоциональной и остро переживающей за судьбы людей своей страны.

Кто создаёт планы?

– Арина, вы готовили себя к журналистике?

– Никакого плана у меня не было. Бог смеётся над всеми нашими планами. Скорее свою роль сыграла интуиция, интересы. Мне кажется, что надо стараться жить интересно. Во втором вузе я училась на вечернем отделении – надо было где-то работать. Мамина подруга, которая трудилась на РИА «Новости», сказала, что лучшего места на земле для работы нет. Это на самом деле стало основополагающим в моей журналистской деятельности. Я начинала с того, что редактировала фотографии. Это потом уже я перешла на телевидение и сразу начала снимать сюжеты как репортёр.

– Если посмотреть со стороны, кажется, что вам всё давалось легко. Это так или всё-таки были и тернии?

– Я считаю, что если ты сам что-то делаешь, то никогда не бывает просто. Я работала, и всё шло своим чередом. Наверное, свою роль играет судьба, история твоей жизни.

– Ваши российские коллеги называют вас одной из наиболее влиятельных женщин на российском телевидении. На чём, по-вашему, основаны эти утверждения?

– Я тоже не знаю, что они имеют в виду, когда говорят про мою карьеру и влиятельность. Я этим не пользуюсь, просто работаю.

Как придумать тайну?

– Вы реализуете разные проекты на различных каналах – все они интересны и душевны. Это ваши идеи?

– Это всё мной придуманные любимые истории. Конечно, кроме «Доброго утра», программ «Время» и «Вести». Я вообще большая придумщица, очень креативна в том смысле, что много придумываю не только для себя. Главное, чтобы идеи были дееспособными.

– Ваш любимый проект?

– Все, наверное. Если я вхожу в свой проект, конечно, я его люблю, страдаю вместе с ним, радуюсь. А если это не мой личный проект, а общий – это тоже большая ответственность, туда же жизнь свою вкладываешь. Если ты согласилась, работаешь, значит выкладываться надо на 100%. По-другому нельзя.

– В настоящее время на канале «Звезда» вы ведёте передачу «Десять фотографий». У большей части молдавских зрителей нет возможности её смотреть. О чём она?

– Программа интересная, и очень жаль, что молдавские зрители не могут её смотреть (у кого есть возможность, пусть посмотрит на Ютубе). Наши герои раскрываются, рассказывают нам тайны – они идут на передачу, потому что доверяют мне. Спасибо им за это. Мы с ними очень деликатно общаемся – мы же не жёлтая пресса.

Огромное количество историй, которые проходят через СМИ, потом принимаются в расчёт властью – и ситуация исправляется, меняется к лучшему. Кто, если не СМИ, достучится до самых актуальных и сложных проблем общества?

Совпадение интересов

– У вас всегда была своя гражданская позиция, вы переживаете за судьбу страны, но изначально не собирались связывать свою работу с политикой. Однако позже работали в команде Сергея Собянина, вошли в высший совет «Единой России». Что послужило поводом для того, что вы изменили своё мнение?

– Думаю, это связано с моим собственным желанием работать в социальном секторе, куда я пришла по зову души. Я работала с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями, потом были другие проекты по оказанию помощи обездоленным людям. Наверное, всё просто совпало, интересы власти совпали с моими интересами. Тут тоже должен быть симбиоз. Всё, что происходит в моей жизни, соответствует моей сущности, остальное отметается.

– Когда человек соприкасается с политикой, так или иначе у него могут появиться недруги. Вас избежала сия чаша?

– Я занимаюсь социальным сектором. Завидовать, ненавидеть, не любить людей, которые работают в этой сфере, – это смерти подобно, это самоубийственно. Думаю, это как раз та часть политики, которая нуждается в постоянной защите, помощи и в дружественных поощрениях.

– СМИ до сих пор являются 4-й властью?

– Конечно, печатное слово, электронное и видео – это всё влияние. Это было, есть и будет. Однако сейчас мы наблюдаем интересный процесс, когда государство начинает работать для народа, и СМИ в этом – большой помощник. Огромное количество историй, которые проходят через СМИ, потом принимаются в расчёт властью – и ситуация исправляется, меняется к лучшему. Кто, если не СМИ, достучится до самых актуальных и сложных проблем общества?

Пути долголетия

– В конце прошлого года вы возглавили рабочую группу Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Одна из тем, обозначенных вами, поднимает проблему создания позитивных интернет-проектов, потому что современные дети очень много времени проводят в виртуальном пространстве…

– Мы работаем над программой, которая называется «Социально значимый контент в СМИ», в частности в интернете. Тема непростая, потому что мы противодействуем жёстким и жестоким играм, формирующим сегодня сознание наших детей явно не в позитивную сторону. Это сложно и трудоёмко, но об этом нужно думать. Позитив создавать всегда гораздо сложнее, чем негатив.

– Вы являетесь основателем и президентом мастер-курсов «Школы искусств и медиатехнологий»…

– Школа была открыта шесть лет назад,и сначала дополнительное образование у нас получали дети. Потом формат немного поменялся, и сейчас большое внимание я уделяю обучению взрослого населения города – от 55 лет и старше. У нас в школе более 50 педагогов. Мы работаем с необычными проектами, которые стимулируют развитие личности. Например, программа о том, как сохранить голос молодым. Люди, которые проходят этот курс, меняются на глазах и даже выглядят лучше. Я являюсь заместителем председателя Общественной палаты города Москвы и сейчас больше работаю с социальными проектами. К примеру, мы инициировали программу «Московское долголетие», которую сразу поддержал мэр. За два года нам удалось добиться невероятных результатов.

– Но эти программы реализуются только в Москве…

– Москва – это потрясающий город, который на сегодняшний день закладывает основу и примеры для подражания другим городам. Москва – это город мощных социальных экспериментов, 53% городского бюджета направляется на социальные нужды. Это та ситуация, когда город начинает работать на людей. В Москве самый низкий уровень безработицы – всего 0,37%. Средняя заработная плата – 78 тыс. рублей. Средняя продолжительность жизни – 78 лет, а к

2030 году эта цифра подойдёт к 80 годам. Всё это рассчитывается и регулируется, потому что идёт рост благосостояния. Когда замечаем, что подобная система социальной поддержки работает в Москве, она уходит и в другие регионы.

В ритме позитива

– Вы приезжаете в Молдову во второй раз. Что успели увидеть, выезжали ли за пределы столицы?

– Когда я приезжала первый раз, меня возили в скальный монастырь, который меня очень поразил. Очень хочу снова побывать в этих красивых местах. А так, в основном, гуляем по Кишинёву. Мне нравится ваш город, у вас хорошая кухня, очень вкусно, великолепные десерты, от которых сложно отказаться. Всё очень уютно, по-домашнему.

– Поклонники при встрече с вами всегда восхищаются вашей улыбкой, харизмой и обаянием. Улыбка – это природный дар или тренировки телеведущей?

– Это дезоксирибонуклеиновая кислота – ДНК, в которую заложена такая тема, как магнетизм, что очень помогает, когда человек работает на телевидении. У нас много профессионалов, которых можно слушать часами. На Первом канале очень позитивная обстановка, мы все дружим, и у всех ведущих нашего канала высокие рейтинги, что говорит о народной любви.

ДОСЬЕ

Арина Шарапова родилась в Москве 30 мая 1961 года. Редактор, телеведущая, журналист, преподаватель, общественный деятель. В 1984 году окончила отделение прикладной социологии философского факультета МГУ, затем переводческий факультет МГПИИЯ им. Мориса Тореза по специальности переводчик с английского языка. Кандидат социологических наук. С апреля 2016 года — заместитель председателя Общественной палаты города Москвы. Автор и ведущая десятков телепроектов, в том числе «Вести» (ВГТРК), «Время» (ОРТ), «Арина» (НТВ), «Доброе утро» (Первый канал), «Встречи с Ариной» (Красноярское телевидение), «Остров Крым» (Первый канал), «Модный приговор» (Первый канал), «Десять фотографий» («Звезда») и др.

Наталья Устюгова