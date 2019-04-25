В чистый четверг социалисты традиционно провели масштабную уборку по всей стране (ФОТО)

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В акции “Чистый четверг”, организованной Партией социалистов по всей стране, в том числе в Кишиневе, приняла участие и председатель формирования Зинаида Гречаный.

Депутаты парламента, муниципальные советники, активисты Партии социалистов и “Молодой гвардии” собирали мусор, сухие ветви в парке “Iubesc Moldova”, который несколько лет назад был благоустроен социалистами на пустыре по ул. Вадул-луй-Водская. Были покрашены скамейки, отреставрирована детская площадка. Акции по уборке и благоустройству территории прошли 25 апреля также во всех секторах столицы.

– Социалисты традиционно, каждый год, проводят перед Пасхой акцию “Чистый четверг” во всех населенных пунктах страны. И в этом году мы вышли на улицы, в парки, для того, чтобы привести в порядок свои города и села. Нам, нашим детям и внукам жить в нашей стране, мы должны заботиться о ней, освобождая ее от мусора и всего плохого, – отметила лидер ПСРМ на своей странице в соцсети.

Масштабный субботник прошел и на Рышкановке – по адресу Московский проспект, 20/3-20/2. Акцию возглавил депутат ПСРМ Влад Батрынча. Участники мероприятия установили и покрасили скамейки, отремонтировали бельевую площадку, натянули бельевые струны, покрасили спортивные тренажеры, побелили деревья в общем дворе.

Кипела работа и на Ботанике. Например, по адресу Куза-Водэ, 31, депутаты парламента Василий Боля и Олег Липский, а также муниципальные советники и активисты “Молодой гвардии” обновили двор новыми урнами, реконструировали место отдыха, установили новую скамейку и покрасили старые.

Аналогичные акции прошли также в остальных секторах муниципия и в целом по стране.