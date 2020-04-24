(ОБНОВЛЕНО) В Чишмикиой и Етулии готовятся объявить карантин, а в Карахасань – снять

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(ОБНОВЛЕНО 20.42) Согласно решению комиссии по ЧС, с 08.00 25 апреля в сёлах Чишмикиой и Етулия Вулканештского района вводится карантин.

Изначальная новость:

В двух населенных пунктах на юге страны, Чишмикиой и Етулии, вероятнее всего, с завтрашнего дня будет объявлен карантин. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил Игорь Додон, отметив, что сегодня в обоих сёлах выявили десятки случаев коронавируса.

– Очевидно, что в этих населенных пунктах мы введем карантин на 14 дней со всеми вытекающими строгими запретами. Но через 3-4 дня, если не будет новых случаев заражения, мы снимем карантин в селе Карахасань. К сожалению, подобные очаги еще будут появляться довольно продолжительное время, пока не будет вакцины, – отметил глава государства.

Напомним, на сегодняшний день на карантине находятся шесть населенных пунктов: города Сороки, Глодяны и Штефан-Водэ и сёла Брынзень, Талмаза и Карахасань.

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