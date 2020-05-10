В Чишмикиой и Етулии был снят карантин (ВИДЕО)

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Сегодня, 10 мая, в населенных пунктах Чишмикиой и Етулия был снят карантин, согласно принятому ранее распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ.

С сегодняшнего дня деятельность постов безопасности, которые ранее функционировали на въездах в эти сёла, была приостановлена, а граждане могут передвигаться без каких-либо ограничений.

Стоит отметить, что на протяжении 14 дней, с 25 апреля, соблюдение карантинного режима в Чишмикиой и Етулии обеспечивали 79 человек и 27 единиц спецтехники.

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